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Хейні: На сьогодні це найкращий виступ Кроуфорда

Хейні прокоментував перемогу Кроуфорда над Спенсом
Сьогодні 14:51 175 0
Хейні: На сьогодні це найкращий виступ Кроуфорда
#Девін Хейні, #Еррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Джерело - Чемпіон.

Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) не залишив шансів Ерролу Спенсу (28-1, 22 КО) в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі.

Про це заявив абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО).

"Кроуфорд вибив все лайно зі Спенса. Я хочу знову побачити цей бій у першій середній вазі. Я думаю, що Еррол просто був надто виснажений. На сьогодні це найкращий виступ Кроуфорда. Він був на висоті", - написав Хейні.

Нагадаємо, Хейні домовився про бій з Прогрейсом.

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