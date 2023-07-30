Хейні: На сьогодні це найкращий виступ Кроуфорда

Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) не залишив шансів Ерролу Спенсу (28-1, 22 КО) в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі.

Про це заявив абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО).

"Кроуфорд вибив все лайно зі Спенса. Я хочу знову побачити цей бій у першій середній вазі. Я думаю, що Еррол просто був надто виснажений. На сьогодні це найкращий виступ Кроуфорда. Він був на висоті", - написав Хейні.