Хейні: На сьогодні це найкращий виступ Кроуфорда

Джерело - Чемпіон.
Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) не залишив шансів Ерролу Спенсу (28-1, 22 КО) в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі.
Про це заявив абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО).
"Кроуфорд вибив все лайно зі Спенса. Я хочу знову побачити цей бій у першій середній вазі. Я думаю, що Еррол просто був надто виснажений. На сьогодні це найкращий виступ Кроуфорда. Він був на висоті", - написав Хейні.
By far Bud best performance.. he rose to the occasion!— Devin Haney (@Realdevinhaney) July 30, 2023
Нагадаємо, Хейні домовився про бій з Прогрейсом.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!