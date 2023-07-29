Хейні домовився про бій з Прогрейсом

Бій відбудеться 28 жовтня

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) та володар WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) проведуть поєдинок.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Боксери домовилися вийти в ринг 28 жовтня у Лас-Вегасі. На кону стоятиме пояс Прогрейса.

Була інформація, що Хейні просить WBC зберегти титул Девіна у легкій вазі, обов’язковим претендентом на який є Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО). Своєю чергою команда Шакура вимагає від WBC дотримуватись свого попереднього рішення – зробити титул вакантним через відмову Хейні провести захист титулу.

Хейні у травні рішенням суддів здолав Василя Ломаченка, Прогрейс у червні переміг Даніеліто Соррілью.