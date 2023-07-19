Крус вимагає реванш у Джервонти

Мексиканський боксер легкої ваги Ісаак Крус (24-2-1, 17 КО) хоче провести реванш із Джервонтою Девісом (29-0, 27 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Повністю зосереджений на тому, щоб лишитися у легкій вазі, бо в ній я відчуваю себе сильнішим, в ній мені комфортніше.

Просто хочу подарувати глядачам чудове шоу. У мене є з ними зв'язок після того, як я показав, що не боюся битися з найкращими. У мене немає страху, тільки рішучість.

Я хочу, щоб американські уболівальники знали мене так само добре, як і мексиканські, тому я повинен битися з найкращими.

По-перше, я хочу реваншу з Джервонтою, незважаючи ні на що. Потім хочу зустрітися з Хейні та Ломаченком, а після піднятися у першу напівсередню та побити Райана Гарсію", — сказав Крус.