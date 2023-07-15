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Джервонта вийшов із в’язниці

Джервонта вийшов із в’язниці
Сьогодні 09:55 353 0
Джервонта вийшов із в’язниці
Фото - gettyimages
#Джервонта Девіс

Джерело - sportarena.com.

Чемпіон WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс (29-0, 27 КО) вийшов із в’язниці.

Про це повідомляє TMZ.

Боксер перебував під вартою з початку червня після того, як порушив умови домашнього арешту. На початку травня Девіса засудили до 90 днів домашнього арешту, трьох років випробувального терміну та 200 годин громадських робіт за автомобільну аварію, що сталася у листопаді 2020 року в Балтіморі.

Девіс визнав свою провину і відбуватиме покарання та виконуватиме громадські роботи в Балтіморі. Боксера звинувачували в порушенні правил дорожнього руху, приховуванні з місця аварії, в якій постраждали люди, а також керуванні автомобілем з недійсною ліцензією.

У своєму останньому поєдинку Джервонта нокаутував Раяна Гарсію та захистив титул чемпіона WBA Regular у легкій вазі.

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