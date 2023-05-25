Джошуа може провести наступний бій у серпні

Ексчемпіон світу може зустрітися з Ділліаном Вайтом

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) може провести наступний бій у серпні.

Про це повідомив виконавчий директор Matchroom Boxing Френк Сміт.

Ймовірно, наступним суперником Джошуа може стати Ділліан Вайт, якого він переміг нокаутом у 2015 році.

Останній бій Ентоні провів 1 квітня, тоді він переміг Джермейна Франкліна.

Раніше Ф'юрі назвав фаворита бою Вайлдер - Джошуа.

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