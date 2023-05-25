Джошуа може провести наступний бій у серпні

Джерело - Ringpolska.pl.
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) може провести наступний бій у серпні.
Про це повідомив виконавчий директор Matchroom Boxing Френк Сміт.
Ймовірно, наступним суперником Джошуа може стати Ділліан Вайт, якого він переміг нокаутом у 2015 році.
Останній бій Ентоні провів 1 квітня, тоді він переміг Джермейна Франкліна.
Раніше Ф'юрі назвав фаворита бою Вайлдер - Джошуа.
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