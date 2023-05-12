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Ф'юрі назвав фаворита бою Вайлдер - Джошуа

Тайсон Ф'юрі прокоментував бій Вайлдер - Джошуа
Сьогодні 11:43 363 0
Ф'юрі назвав фаворита бою Вайлдер - Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - isport.ua.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) не зможе перемогти Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 КО).

Про це розповів непереможений володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО)

"Ви дійсно хочете, щоб я відповів? Я думаю, ми всі знаємо, що станеться. Мені б дуже хотілося, щоб Ентоні вирубав його, тому що Вайлдер - маленька су*ка і вічно про щось стогнуча п**да, пардон за мою французьку. Однак я передбачаю, що Ентоні програє достроково, якщо чесно", - розповів Ф'юрі.

Раніше повідомлялося, що Джошуа та Вайлдер можуть провести бій наприкінці року.

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