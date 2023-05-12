Ф'юрі назвав фаворита бою Вайлдер - Джошуа

Джерело - isport.ua.
Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) не зможе перемогти Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 КО).
Про це розповів непереможений володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО)
"Ви дійсно хочете, щоб я відповів? Я думаю, ми всі знаємо, що станеться. Мені б дуже хотілося, щоб Ентоні вирубав його, тому що Вайлдер - маленька су*ка і вічно про щось стогнуча п**да, пардон за мою французьку. Однак я передбачаю, що Ентоні програє достроково, якщо чесно", - розповів Ф'юрі.
Раніше повідомлялося, що Джошуа та Вайлдер можуть провести бій наприкінці року.
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