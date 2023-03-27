Головне
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна
Сьогодні 11:49 1366
Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією
Сьогодні 09:24 5294
Мудрик обізвав уболівальника в інстаграмі після матчу проти Англії
Сьогодні 09:23 2253
Тоттенгем розірвав контракт з Конте
Сьогодні 08:37 220
Збірна Італії переграла Мальту, Португалія розгромила Люксембург: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:40 1106
Англія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 22:59 1525
Ротань: Була ідея, що Циганков у другому таймі повинен зробити результат
Вчора 22:38 577
Збірна Україна з поразки від Англії стартувала у кваліфікації Євро-2024
Вчора 20:56 652
Англія - Україна 2:0. Як це було
Вчора 20:55 12256
Сака феноменальним ударом у дев'ятку забиває другий гол у ворота Трубіна
Вчора 20:07 1771
Прямі трансляції

Бредлі: Ф'юрі не думав, що Усик погодиться на розподіл 70-30

Сьогодні 09:55 369 0
Колишній чемпіон світу прокоментував зрив бою Усик - Ф'юрі
Бредлі: Ф'юрі не думав, що Усик погодиться на розподіл 70-30
Фото: Getty Images
#Тімоті Бредлі, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) злякався битися проти Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі.

"Винен Ф'юрі. Мене нудить від цього лайна. Я називаю це справжнім униканням з боку Ф'юрі, він уникає Усика. Він не думав, що Усик погодиться на розподіл 70-30. Вони постійно змінювали правила", - сказав Бредлі.

Раніше команди Олександра Усика та Ф’юрі проінформували WBA про припинення переговорів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 28985
Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Англія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 6207
Кейн забив гол у ворота України після помилки Караваєва Кейн забив гол у ворота України після помилки Караваєва 2869
УАФ – це гниль: відомий журналіст розніс збірну України за поразку від Англії УАФ – це гниль: відомий журналіст розніс збірну України за поразку від Англії 12539 3
Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією Коноплянка – це новий Тимощук: фани у твіттері глузують із заміни збірної України в матчі з Англією 5294
Англія - Україна 2:0. Як це було Англія - Україна 2:0. Як це було 12256
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112786
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 18617
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 24804 3
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 66981
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 29071
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 32962 1