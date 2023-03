Бредлі: Ф'юрі не думав, що Усик погодиться на розподіл 70-30

Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) злякався битися проти Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі.

Tim Bradley on the Tyson Fury vs Oleksandr Usyk collapse: “Fury is the one to blame. I'm sick of the mess. I call this a legitimate duck by Fury, he's ducking Usyk. He didn't think Usyk was gonna take 70/30. The goalposts got moved again, they kept getting moved.” [@ESPN]