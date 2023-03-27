Бредлі: Ф'юрі не думав, що Усик погодиться на розподіл 70-30

Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) злякався битися проти Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це заявив колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі.

"Винен Ф'юрі. Мене нудить від цього лайна. Я називаю це справжнім униканням з боку Ф'юрі, він уникає Усика. Він не думав, що Усик погодиться на розподіл 70-30. Вони постійно змінювали правила", - сказав Бредлі.