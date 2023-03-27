Бредлі: Ф'юрі не думав, що Усик погодиться на розподіл 70-30

Джерело - Чемпіон.
Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) злякався битися проти Олександра Усика (20-0, 13 КО).
Про це заявив колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі.
"Винен Ф'юрі. Мене нудить від цього лайна. Я називаю це справжнім униканням з боку Ф'юрі, він уникає Усика. Він не думав, що Усик погодиться на розподіл 70-30. Вони постійно змінювали правила", - сказав Бредлі.
Tim Bradley on the Tyson Fury vs Oleksandr Usyk collapse: “Fury is the one to blame. I'm sick of the mess. I call this a legitimate duck by Fury, he's ducking Usyk. He didn't think Usyk was gonna take 70/30. The goalposts got moved again, they kept getting moved.” [@ESPN]— Michael Benson (@MichaelBensonn) March 26, 2023
Раніше команди Олександра Усика та Ф’юрі проінформували WBA про припинення переговорів.