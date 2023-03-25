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Команди Усика та Ф’юрі повідомили WBA про припинення переговорів

Сьогодні 12:45 166 0
Гільберто Мендоза прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Команди Усика та Ф’юрі повідомили WBA про припинення переговорів
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Команди чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) проінформували WBA про припинення переговорів.

Про це розповів президент організації Гільберто Мендоза.

"Оновлення щодо бою Усик - Ф’юрі: WBA проінформували про припинення переговорів щодо бою за абсолютного чемпіона.

Наступним кроком комітет вимагатиме медичний висновок щодо травми Дюбуа", - написав Мендоза.

В останньому поєдинку Дюбуа, який є обов’язковим претендентом на титул WBA, травмував коліно.

Раніше промоутер Джошуа пояснив зрив бою Усик - Ф’юрі.

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