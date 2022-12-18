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Ф'юрі: Кличко готувався до мене 10 тижнів, я до нього - 14 років

Сьогодні 23:25 42 0
Тайсон Ф'юрі прокоментував бій проти Володимира Кличка
Ф'юрі: Кличко готувався до мене 10 тижнів, я до нього - 14 років
Фото - gettyimages
#Володимир Кличко, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) пригадав бій проти Володимира Кличка.

Про це британський боксер розповів під час зустрічі з уболівальниками.

"Коли я був дуже молодим, я сказав: "Я можу побити Володимира Кличка". Я завжди в це вірив. Я тренувався з великою пристрастю та знав свою ціль.

Напередодні нашого бою Кличко готувався до мене 10 тижнів, я ж готувався до нього 14 років. Часу для підготовки до чого-небудь ніколи не буває забагато", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, британець переміг українця 28 листопада 2015 року одноголосним рішенням суддів.

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