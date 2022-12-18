Ф'юрі: Кличко готувався до мене 10 тижнів, я до нього - 14 років

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) пригадав бій проти Володимира Кличка.

Про це британський боксер розповів під час зустрічі з уболівальниками.

"Коли я був дуже молодим, я сказав: "Я можу побити Володимира Кличка". Я завжди в це вірив. Я тренувався з великою пристрастю та знав свою ціль.

Напередодні нашого бою Кличко готувався до мене 10 тижнів, я ж готувався до нього 14 років. Часу для підготовки до чого-небудь ніколи не буває забагато", - сказав Ф'юрі.