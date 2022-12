Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) та Дерек Чісора (33-12, 23 КО) проведуть бій 3 грудня.

Напередодні боксери провели фінальну битву поглядів.

This. Is. INTENSE! 👀



The staredown between @Tyson_Fury and @DerekWarChisora is exactly as expected...#FuryChisora | BT Sport Box Office | Saturday, Ring Walk 9pm pic.twitter.com/m4MH56DUhw