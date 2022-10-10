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Кличко: Так званий вільний світ повинен допомогти нам зупинити геноцид українського населення

Сьогодні 13:52 421 0
Володимир Кличко прокоментував ракетні обстріли України
Кличко: Так званий вільний світ повинен допомогти нам зупинити геноцид українського населення
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко відреагував на ракетні обстріли росії по Україні.

Про це він розповів в Instagram.

"Це місто Київ. Лише годину назад Росія знову атакувала Україну. Вбиваючи цивільне населення та мільйони людей, які проживають в місті Києві.

Ця війна та так званий вільний світ повинен допомогти нам українцям зупинити геноцид українського населення, руйнування наших життів та нашої інфраструктури в нашому місті", - сказав Кличко.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

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