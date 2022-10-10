Кличко: Так званий вільний світ повинен допомогти нам зупинити геноцид українського населення

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко відреагував на ракетні обстріли росії по Україні.

Про це він розповів в Instagram.

"Це місто Київ. Лише годину назад Росія знову атакувала Україну. Вбиваючи цивільне населення та мільйони людей, які проживають в місті Києві.

Ця війна та так званий вільний світ повинен допомогти нам українцям зупинити геноцид українського населення, руйнування наших життів та нашої інфраструктури в нашому місті", - сказав Кличко.