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Вайт: Ф'юрі потрібно закрити свій великий рот і припинити нести нісенітниці

Сьогодні 17:41 230 0
Ділліан Вайт висловився про поведінку володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі під час переговорів про організацію поєдинку з Ентоні Джошуа.
Вайт: Ф'юрі потрібно закрити свій великий рот і припинити нести нісенітниці
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Ділліан Вайт

Джерело - isport.ua.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) повинний визначитись щодо бою з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів британський представник суперважкого дивізіону Ділліан Вайт.

"Ф'юрі однозначно потрібно охолонути. Часом він веде перемовини тільки в соціальних мережах, де кричить, репетує і називає людей великими бомжарами. Я також не фанат Ентоні Джошуа, вони обидва мені не подобаються. У великих боях іноді необхідно терпіння. Йому просто потрібно закрити свій великий рот і припинити нести нісенітниці про великого "Циганського короля".

Хай бій відбудеться. Ти хочеш цього чи ні? Якщо хочеш, то будь терплячим. На кону стоїть багато грошей, багато іншого, тож для цього потрібен час. Багато що може піти неправильно. Йому просто необхідно розслабитися", - розповів Вайт.

Раніше Ф'юрі назвав свого наступного суперника.

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