Ф'юрі назвав свого наступного суперника

Тайсон Ф'юрі прокоментував свого наступного суперника

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) проведе наступний поєдинок колишнім претендентом на пояс Махмутом Чарром (33-4, 19 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"З нетерпінням чекаю бою з чоловіком, який справді хоче битись, має вогонь, бажання та бився проти кількох найкращих боксерів. Він знову робить крок нагору. Вийди туди, Чарре", - роозповів Ф'юрі.

Раніше Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа.

Нагадаємо, що Чарр одного разу бився за повноцінний чемпіонський пояс - поступився нокаутом у 4-му раунді Віталію Кличку у 2012 році, українець захищав титул WBC.