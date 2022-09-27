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Ф'юрі назвав свого наступного суперника

Сьогодні 09:25 648 0
Тайсон Ф'юрі прокоментував свого наступного суперника
Ф'юрі назвав свого наступного суперника
#Тайсон Ф'юрі, #Чарр

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) проведе наступний поєдинок колишнім претендентом на пояс Махмутом Чарром (33-4, 19 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"З нетерпінням чекаю бою з чоловіком, який справді хоче битись, має вогонь, бажання та бився проти кількох найкращих боксерів.

Він знову робить крок нагору. Вийди туди, Чарре", - роозповів Ф'юрі.

Раніше Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа.

Нагадаємо, що Чарр одного разу бився за повноцінний чемпіонський пояс - поступився нокаутом у 4-му раунді Віталію Кличку у 2012 році, українець захищав титул WBC.

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