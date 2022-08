Усик перемагає Джошуа після 6 раундів

Олександр Усик попереду після шести раундів у чемпіонському поєдинку проти Ентоні Джошуа.

Про це пише провідний експерт боксу Майк Коппінгер.

На думку експерта, рахунок на екваторі бою - 58:56 на користь українця.

Round 6: Joshua had a nice sequence where he unloaded a few body shots and then a combo upstairs with Usyk pinned on ropes, but the champ responded with even better shots as he stays out of range. 10-9, Usyk. 58-56, Usyk