Гірн: Єдине, що мене найбільше хвилює - це коли Джошуа поб’ється з Ф’юрі

Джерело - BoxingScene.
Промоутер Едді Гірн хотів би, щоб колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) провів бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).
Про це заявив сам промоутер.
"З точки зору широкої публіки, єдине, що мене найбільше хвилює - це коли Ентоні Джошуа поб’ється з Тайсоном Ф’юрі.
Ну, спочатку він повинен битися з Усиком. Але, так, до біса. Знову ж таки, чесно кажучи, Ей Джей, напевно, міг би пропустити цей бій і битися з Тайсоном Ф’юрі.
Цей бій завжди буде найбільшим у боксі. Але Джошуа не хоче. Він хоче відвоювати свої пояси. Він вважає, що може перемогти Олександра Усика. Тож він має отримати величезну заслугу за те, що не просто бився з ним один раз, а відразу повернувся до реваншу", - сказав Гірн.
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- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
- Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
- Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
- Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.