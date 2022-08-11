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Гірн: Єдине, що мене найбільше хвилює - це коли Джошуа поб’ється з Ф’юрі

Сьогодні 18:39 295 0
Гірн: Єдине, що мене найбільше хвилює - це коли Джошуа поб’ється з Ф’юрі
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Усик - Джошуа II

Джерело - BoxingScene.

Промоутер Едді Гірн хотів би, щоб колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) провів бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це заявив сам промоутер.

"З точки зору широкої публіки, єдине, що мене найбільше хвилює - це коли Ентоні Джошуа поб’ється з Тайсоном Ф’юрі.

Ну, спочатку він повинен битися з Усиком. Але, так, до біса. Знову ж таки, чесно кажучи, Ей Джей, напевно, міг би пропустити цей бій і битися з Тайсоном Ф’юрі.

Цей бій завжди буде найбільшим у боксі. Але Джошуа не хоче. Він хоче відвоювати свої пояси. Він вважає, що може перемогти Олександра Усика. Тож він має отримати величезну заслугу за те, що не просто бився з ним один раз, а відразу повернувся до реваншу", - сказав Гірн.

Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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