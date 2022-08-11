Гірн: Єдине, що мене найбільше хвилює - це коли Джошуа поб’ється з Ф’юрі

Промоутер Едді Гірн хотів би, щоб колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) провів бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це заявив сам промоутер.

"З точки зору широкої публіки, єдине, що мене найбільше хвилює - це коли Ентоні Джошуа поб’ється з Тайсоном Ф’юрі.

Ну, спочатку він повинен битися з Усиком. Але, так, до біса. Знову ж таки, чесно кажучи, Ей Джей, напевно, міг би пропустити цей бій і битися з Тайсоном Ф’юрі.

Цей бій завжди буде найбільшим у боксі. Але Джошуа не хоче. Він хоче відвоювати свої пояси. Він вважає, що може перемогти Олександра Усика. Тож він має отримати величезну заслугу за те, що не просто бився з ним один раз, а відразу повернувся до реваншу", - сказав Гірн.