Красюк: Якщо Джошуа програє Усику, то його кар'єра не має великих перспектив

Промоутер оцінив перспективи британського боксера

Джерело - Чемпіон.

Поразка Ентоні Джошуа у бою-реванші з чемпіоном WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком дуже негативно вплине на кар'єру британця.

Про це промоутер Олександр Красюк заявив в ефірі Youtube-каналу Бокс-офіс.

"Кожна розсудлива людина, яка має відношення до боксу, розуміє, що Ентоні Джошуа в реванші буде абсолютно іншою людиною. Для нього це "do or die" - зроби або помри, останній шанс. Якщо він програє Усику, його кар'єра, м'яко кажучи, немає великих перспектив. Крім боксу Джошуа заробляє величезні гроші на спонсорських контрактах. Ключем до підписання цих контрактів є успіх на боксерському рингу. Якщо цей успіх вже поставлений під сумнів, відповідно або знижуються, або зникають інші доходи. У такому разі це дуже велика ставка", - сказав Красюк.

Раніше промоутер Ф'юрі пояснив зрив бою проти Усика.