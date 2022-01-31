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Красюк: Якщо Джошуа програє Усику, то його кар'єра не має великих перспектив

Сьогодні 23:00 157 0
Промоутер оцінив перспективи британського боксера
Красюк: Якщо Джошуа програє Усику, то його кар'єра не має великих перспектив
#Ентоні Джошуа, #Олександр Красюк

Джерело - Чемпіон.

Поразка Ентоні Джошуа у бою-реванші з чемпіоном WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі  Олександром Усиком дуже негативно вплине на кар'єру британця.

Про це промоутер Олександр Красюк заявив в ефірі Youtube-каналу Бокс-офіс.

"Кожна розсудлива людина, яка має відношення до боксу, розуміє, що Ентоні Джошуа в реванші буде абсолютно іншою людиною.

Для нього це "do or die" - зроби або помри, останній шанс. Якщо він програє Усику, його кар'єра, м'яко кажучи, немає великих перспектив.

Крім боксу Джошуа заробляє величезні гроші на спонсорських контрактах. Ключем до підписання цих контрактів є успіх на боксерському рингу. Якщо цей успіх вже поставлений під сумнів, відповідно або знижуються, або зникають інші доходи. У такому разі це дуже велика ставка", - сказав Красюк.

Раніше промоутер Ф'юрі пояснив зрив бою проти Усика.

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