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Промоутер Ф'юрі пояснив зрив бою проти Усика

Сьогодні 15:55 178 0
Френк Воррен прокоментував зрив поєдинку з українським чемпіоном Олександром Усиком.
Промоутер Ф'юрі пояснив зрив бою проти Усика
Фото - gettyimages
#Бокс, #боксер, #Воррен, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф°юрі за звання абсолютного чемпіона світу зірвався через жадібність Ентоні Джошуа.

Про це розповів промоутер Ф'юрі Френк Воррен в інтерв'ю talkSPORT.

Промоутер володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі 

"Рік тому, коли ми намагалися влаштувати бій між Джошуа та Тайсоном, Едді Гірн щотижня казав: "Все готово, контракти оформлені". Попри те, що ми всі підписали угоду не робити жодних заяв.

На цей раз переговори затяглися. Коли Джошуа попросив додаткові 5 мільйонів доларів, Тайсон сказав: "Досить". На цьому все. Ф'юрі сказав: "Мені це зовсім не цікаво, Джошуа дуже жадібний". Цього було достатньо. Тайсон – чемпіон, він нічим не зобов'язаний Ентоні Джошуа. Ф'юрі та Усик хотіли провести бій. Але у нас було дві людини посередині – одна судилася з WBC, а інша просила все більше і більше грошей", – сказав Воррен.

Раніше повідомлялося, що Джошуа готовий почекати з боєм проти Усика.

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