Промоутер Ф'юрі пояснив зрив бою проти Усика

Бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф°юрі за звання абсолютного чемпіона світу зірвався через жадібність Ентоні Джошуа.

Про це розповів промоутер Ф'юрі Френк Воррен в інтерв'ю talkSPORT.

Промоутер володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі

"Рік тому, коли ми намагалися влаштувати бій між Джошуа та Тайсоном, Едді Гірн щотижня казав: "Все готово, контракти оформлені". Попри те, що ми всі підписали угоду не робити жодних заяв.

На цей раз переговори затяглися. Коли Джошуа попросив додаткові 5 мільйонів доларів, Тайсон сказав: "Досить". На цьому все. Ф'юрі сказав: "Мені це зовсім не цікаво, Джошуа дуже жадібний". Цього було достатньо. Тайсон – чемпіон, він нічим не зобов'язаний Ентоні Джошуа. Ф'юрі та Усик хотіли провести бій. Але у нас було дві людини посередині – одна судилася з WBC, а інша просила все більше і більше грошей", – сказав Воррен.