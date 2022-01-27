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Дерев'янченко пояснив відмову змінити вагову категорію

Сьогодні 15:24 137 0
Українцю пропонували спуститися з першої середньої ваги
Дерев'янченко пояснив відмову змінити вагову категорію
#Сергій Дерев'янченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній претендент на титул у середній вазі Сергій Дерев'янченко мав пропозиції змінити вагову категорію після бою з Карлосом Адамесом.

Про це сам боксер YouTube-каналу Студія боксу Віктора Ялимова.

"Це правда. Мені запропонували змінити вагову категорію, спуститися вниз. Я відмовився, тому що не знаю, в якому стані виходитиму на ринг. Це ж складний процес.

Наразі моя вага становить 78-79 кілограмів. Я його постійно тримаю - бігаю, займаюся. Перед боєм із Чарло була зайва вага. Я був не дуже гарною формою. Скажу так: 78 кілограмів - робоча вага. В принципі, я так і на бій виходжу", - сказав Дерев'янченко.

Нагадаємо бій Дерев'янченка - Адамес відбувся у ніч із 5 на 6 грудня у Лос-Анджелесі. Бій завершився поразкою українського боксера.

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