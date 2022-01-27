Дерев'янченко пояснив відмову змінити вагову категорію

Колишній претендент на титул у середній вазі Сергій Дерев'янченко мав пропозиції змінити вагову категорію після бою з Карлосом Адамесом.

Про це сам боксер YouTube-каналу Студія боксу Віктора Ялимова.

"Це правда. Мені запропонували змінити вагову категорію, спуститися вниз. Я відмовився, тому що не знаю, в якому стані виходитиму на ринг. Це ж складний процес.

Наразі моя вага становить 78-79 кілограмів. Я його постійно тримаю - бігаю, займаюся. Перед боєм із Чарло була зайва вага. Я був не дуже гарною формою. Скажу так: 78 кілограмів - робоча вага. В принципі, я так і на бій виходжу", - сказав Дерев'янченко.