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Суперника Джо Сміта зняли з бою через COVID-19

Сьогодні 14:33 87 0
Джонсон склав позитивний тест на коронавірус
Суперника Джо Сміта зняли з бою через COVID-19
Фото Getty Images
#Сміт, #Каллум

Джерело - Чемпіон.

Британський напівважковаговик Каллум Джонсон (20-1-0, 14 KO) не зможе провести бій проти чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBO Джо Сміта (26-3, 21 КО).

Про це повідомляє відомий інсайдер Майк Коппінджер.

"Джонсон склав позитивний тест на COVID-19 і змушений відмовитись від поєдинку проти Джо Сміта-молодшого, запланованого на 15 січня. Top Rank завершує пошук нового суперника для чемпіона", - написав Коппінджер.

Джерело зазначає, що ім'я нового опонента Джо Сміта буде оголошено трохи згодом.

Нагадаємо, Усика включено до ТОП-10 найкращих спортсменів світу 2021 року.

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