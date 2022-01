Суперника Джо Сміта зняли з бою через COVID-19

Британський напівважковаговик Каллум Джонсон (20-1-0, 14 KO) не зможе провести бій проти чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBO Джо Сміта (26-3, 21 КО).

Про це повідомляє відомий інсайдер Майк Коппінджер.

"Джонсон склав позитивний тест на COVID-19 і змушений відмовитись від поєдинку проти Джо Сміта-молодшого, запланованого на 15 січня. Top Rank завершує пошук нового суперника для чемпіона", - написав Коппінджер.

Джерело зазначає, що ім'я нового опонента Джо Сміта буде оголошено трохи згодом.

Sources: Callum Johnson tested positive for COVID and is forced to withdraw from scheduled Jan. 15 light heavyweight title fight against Joe Smith Jr. Top Rank is finalizing a replacement opponent for the ESPN main event. Story coming to ESPN