Усика включено до топ-10 найкращих спортсменів світу 2021 року

Журналісти провідного польского видання Przegląd Sportowy здивували своїм вибором

Джерело - Чемпіон.

34 журналиста провідного польского спортивного видання Przegląd Sportowy шляхом голосування вибрали топ-10 найкращих спортсменів світу за підсумками 2021 року.

Перемогу в цьому рейтингу здобув 25-річний норвезький легкоатлет Карстен Вархольм, який в минулому році став олімпійським чемпіоном Токіо. Карстен набрав 237 балів. Зовсім небагато Вархольму поступився 7-разовий олімпійський чемпіон з плавання американець Кайлеб Дрессел (230 балів). Тільки по додатковим показникам Кайлеб випередив сербського тенісиста Новака Джоковича, який також набрав 230 балів і замкнув тройку.

Четверте місце з 200 балами зайняв капітан збірної Польщі з футболу Роберт Левандовскі. На 5-му - чемпіон світу “Формули-1” 2021 року Макс Ферстаппен з Нідерландів (157 балів). На шостому - 5-разова олімпійська чемпіонка з плавання Емма Маккеон, яка представляє Австралію (140 балів).

На 7-му місці - Олександр Усик (91 бал) з його головною звитягою минулого року - перемогою над Ентоні Джошуа в Лондоні.

На 8-му місці - 5-разова олімпійська чемпіонка з Ямайки Елейн Томпсон-Хера (легка атлетика), яка набрала 82 бали. На 9-му місці дворазовий переможець “Тур де Франс” велогонщик Тадей Почагар зі Словенії (77 балів). 10 місце у 5-разової олімпійської чемпіонки з Нової Зеландії Лізи Керрінгтон (гребля на байдарках), яка набрала 57 балів.

Як рахували: за перше місце нараховувалося 10 балів, за друге - 9 і так далі (за 10 місце - 1 бал). Зазначимо і об'єктивність Przegląd Sportowy - в топ-10 тільки один польский спортсмен. який цілком заслужено посідає високе місце в рейтингу. Більшість спортсменів потрапили до рейтингу завдяки вдалим виступам на Олімпійських іграх в Токіо.

Нагадаємо, в минулому році журналіст Przegląd Sportowy Пшемислав Осяк прилетів до Києва, де взяв ексклюзивне інтерв'ю у Олександра Усика. В ньому українець зробив декілька відвертих зізнань.

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