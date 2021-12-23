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Сіренко назвав найбільш незручних суперважковаговиків

Сьогодні 19:44 254 0
Українець - про найбільш для нього складних боксерів
Сіренко назвав найбільш незручних суперважковаговиків
#Сіренко, #Олександр Усик, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - Чемпіон.

Для українського боксера Владислава Сіренка найбільш не зручними суперважковаговиками є Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик.

Про це сказав сам боксер.

"Найбільш незручний суперважковаговик? Мабуть, потрібно відзначити двох чемпіонів. Це Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. 

Чому вони? Тайсон дуже габаритний боксер. В той самий час дуже швидкий і рухливий, не зрозумілий у своїх рухах. Щодо Олександра Усика, то він лівша і це складності. Не всі вміють боксувати з лівшею. Він достатньо швидкий, він достатньо маневровий і складний у комбінаційному підході", - зазначив Сіренко. 

Раніше, Сіренко назвав найкращого боксера сучасності.

Нагадаємо, 18 грудня Сіренко технічним нокаутом переміг співвітчизника Руденка та здобув свою 19-ту перемогу на профі-ринзі.

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