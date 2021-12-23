Сіренко назвав найбільш незручних суперважковаговиків

Для українського боксера Владислава Сіренка найбільш не зручними суперважковаговиками є Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик.

Про це сказав сам боксер.

"Найбільш незручний суперважковаговик? Мабуть, потрібно відзначити двох чемпіонів. Це Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик.

Чому вони? Тайсон дуже габаритний боксер. В той самий час дуже швидкий і рухливий, не зрозумілий у своїх рухах. Щодо Олександра Усика, то він лівша і це складності. Не всі вміють боксувати з лівшею. Він достатньо швидкий, він достатньо маневровий і складний у комбінаційному підході", - зазначив Сіренко.