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Сіренко назвав найкращого боксера сучасності, це не Ломаченко та Усик

Сьогодні 20:03 133 0
Сіренко назвав найкращого боксера сучасності, це не Ломаченко та Усик
#K2 Promotions, #Бокс, #боксер, #Сіренко

Джерело - Чемпіон.

Найкращим боксером сучасності є чемпіон світу у кількох вагових категоріях, мексиканець Сауль Альварес.

Таку думку висловив український суперважковаговик Владислав Сіренко.

"Сауль (Канело) Альварес - нереально крутий боєць. Я отримую задоволення від перегдяду його поєдинків. Мені дуже подобається стиль ведення бою мексиканцем, його поведінка. У спортивному плані я його дуже поважаю та вважаю найкращим боксером світу на даний момент", - зазначив український боксер.

Альварес - чемпіон світу у першій середній, другій середній і напівважкій вагових категоріях за різними версіями. Також мексиканський боксер очолює рейтинг P4P, як найкращий боксер світу в незалежності від вагової категорії.

Нагадаємо, 18 грудня в Броварах Сіренко технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Руденка та здобув 19-ту перемогу в профіринзі.

Сіренко - Руденко. Найкращі моменти бою

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