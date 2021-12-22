Сіренко назвав найкращого боксера сучасності, це не Ломаченко та Усик

Джерело - Чемпіон.

Найкращим боксером сучасності є чемпіон світу у кількох вагових категоріях, мексиканець Сауль Альварес.

Таку думку висловив український суперважковаговик Владислав Сіренко.

"Сауль (Канело) Альварес - нереально крутий боєць. Я отримую задоволення від перегдяду його поєдинків. Мені дуже подобається стиль ведення бою мексиканцем, його поведінка. У спортивному плані я його дуже поважаю та вважаю найкращим боксером світу на даний момент", - зазначив український боксер.

Альварес - чемпіон світу у першій середній, другій середній і напівважкій вагових категоріях за різними версіями. Також мексиканський боксер очолює рейтинг P4P, як найкращий боксер світу в незалежності від вагової категорії.

Нагадаємо, 18 грудня в Броварах Сіренко технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Руденка та здобув 19-ту перемогу в профіринзі.