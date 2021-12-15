Атлас пояснив, чому Ломаченко не нокаутував Коммі

Василь Ломаченко не став нокаутувати Річарда Коммі, адже таким чином привернув увагу боксерського світу до себе.

Про це заявив тренер Тедді Атлас.

"Бокс - це розважальний бізнес. Для чого це робиться? Щоб привернути увагу, для оприлюднення, з метою піару. Це робиться з надією заробити більше грошей, адже більше людей дізнаються, хто ти такий. Ломаченко це розуміє, незважаючи на те, що він уже і так чемпіон світу у трьох вагових категоріях. Окрім боїв, Ломаченко привертає до себе увагу, будучи шоуменом. Він робить це не завдяки гарним вбранням, а ось так".

Лома чудово розуміє, що він був першим номером pound-for-pound, але програв Лопесу, і йому треба повернутися. Він знав, що в бою з Коммі настане момент, коли йому доведеться стати шоуменом, момент, щоб сказати, що великий Ломаченко повернувся, не розповідаючи про це на пресконференції, адже це не його стиль", - сказав Атлас.