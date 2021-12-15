Миколенко підписав контракт із Евертоном - ЗМІ
Сьогодні 16:24 3682 2
Київ-Баскет програв Реджані у Кубку Європи ФІБА
Сьогодні 21:08 143
ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Еліна Світоліна
Сьогодні 21:05 181
Канело визнано боксером року за версією WBC
Сьогодні 18:54 237
Що було не так зі ставками колишньої зірки Манчестер Юнайтед, Пола Скоулза
Сьогодні 18:40 246
Збірна України U-20 здолала Францію на чемпіонаті світу
Сьогодні 18:39 693
Ломаченко відповів хейтерам віршем російського поета, який підтримав анексію Криму
Сьогодні 16:54 2361 4
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Сьогодні 16:03 1901
Марущак - чемпіонка світу з важкої атлетики
Сьогодні 15:39 353
Металіст прийме Зорю, Олександрія зіграє з Динамо. Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України
Сьогодні 14:20 821
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Атлас пояснив, чому Ломаченко не нокаутував Коммі

Сьогодні 21:54 220 0
Фахівець захоплений розумом українського боксера
Атлас пояснив, чому Ломаченко не нокаутував Коммі
#Атлас, #Коммі, #Ломаченко

Джерело - THE FIGHT with Teddy Atlas.

Василь Ломаченко не став нокаутувати Річарда Коммі, адже таким чином привернув увагу боксерського світу до себе.

Про це заявив тренер Тедді Атлас.

"Бокс - це розважальний бізнес. Для чого це робиться? Щоб привернути увагу, для оприлюднення, з метою піару. Це робиться з надією заробити більше грошей, адже більше людей дізнаються, хто ти такий. Ломаченко це розуміє, незважаючи на те, що він уже і так чемпіон світу у трьох вагових категоріях. Окрім боїв, Ломаченко привертає до себе увагу, будучи шоуменом. Він робить це не завдяки гарним вбранням, а ось так".

Лома чудово розуміє, що він був першим номером pound-for-pound, але програв Лопесу, і йому треба повернутися. Він знав, що в бою з Коммі настане момент, коли йому доведеться стати шоуменом, момент, щоб сказати, що великий Ломаченко повернувся, не розповідаючи про це на пресконференції, адже це не його стиль", - сказав Атлас.

Раніше, Василь Ломаченко вирішив відповісти всім, хто розкритикував його за святкування перемоги над Річардом Коммі з прапором рідного міста Білгород-Дністровського, а не України.

Коментарі ()