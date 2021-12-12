Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко відсвяткував перемогу над Річардом Коммі з прапором свого рідного міста Білогород - Дністровського.

Цей вчинок Ломаченка збив із пантелику багатьох, особливо закордонних, уболівальників, які вирішили, що українець вийшов із прапором Іспанії.

Досить дивний вчинок, зважаючи на те, що під час міжнародних змагань спортсмени зазвичай виступають під прапором своєї країни, а не міста, як у нашому випадку...

Бій тривав усі 12 раундів, у сьомій трихвилинці Коммі побував у нокдауні.

Після бою Ломаченко натякнув на свій наступний поєдинок.

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