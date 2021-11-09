Кличко: В поєдинку з Льюїсом я мав жахливий вигляд

Легендарний боксер Віталій Кличко сам злякався своєї травми в бою із Ленноксом Льюїсом.

Про це розповів сам колишній боксер та нинішній мер Києва.

"Я можу сказати, що так жахливо, як після бою проти Леннокса Льюїса, я не виглядав після жодного поєдинку. У мене чудова реакція. Я опускав руки для того, щоб атакувати, а не для того, щоб захищатися. Моя реакція дозволяла мені не пропускати удари. Можу сказати, що жодного разу ні в нокауті, ні в нокдауні в боксі я не був. Це дуже важлива складова. Але в поєдинку з Ленноксом Льюїсом, звичайно, я виглядав жахливо.

Я сам себе в поєдинку не бачив і категорично проти зупинки бою лікарем. Потім я подивився поєдинок і подумав: "Мамо рідна". Ще камера залізла прямо в розсічення – така дірка була. Чесно кажучи, шкірою побігли мурашки – так страшно", – сказав Віталій.