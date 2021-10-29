Церемонія включення Володимира Кличка до Зали боксерської слави відбудеться влітку 2022 року

Володимир приєднається до свого брата

Джерело - Чемпiон.

Урочиста церемонія включення колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Володимира Кличка до Міжнародної зали боксерської слави пройде 9-12 червня наступного року у Канастоті (штат Нью-Йорк, США).

Про це повідомляє boxingscene.com

Кличка було обрано для включення до Зали слави у грудні 2020 року. Церемонія включення була запланована на 14 червня 2021 року, але захід перенесли.

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Крім Кличка, наступного року до Зали слави будуть включені Флойд Мейвезер, Андре Уорд, Бернард Гопкінс, Хуан Мануель Маркес, Шейн Мослі та інші.

У Залі слави Володимир приєднається до свого брата Віталія, який був удостоєний аналогічної честі у 2018 році.

Володимир Кличко (64-5, 53 KO) останній бій провів у квітні 2017 року, коли нокаутом програв Ентоні Джошуа. Українець вирішив не проводити реваншу проти британця та завершив кар’єру.