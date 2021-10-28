Бокс та важку атлетику можуть виключити з Олімпіади-2024

Бокс та важка атлетика перебувають під питанням участі на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Про це розповів голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

"Комітет стурбований цими двома видами спорту, тому що в цих федераціях існують серйозні проблеми з керуванням. Тому ми дуже уважно стежимо за ситуацією і ухвалимо рішення якнайшвидше на користь спортсменів.

Процес розподілу дисциплін вже проведено і завершився перед Іграми в Токіо. Було б надто складно відновлювати все це. Ми спілкуємося не лише з федерацією карате, а й з іншими міжнародними федераціями, які сподіваються на участь в Олімпіаді", – відзначив Бах.