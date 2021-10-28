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Бокс та важку атлетику можуть виключити з Олімпіади-2024

Вчора 23:13 359 0
Томас Бах прокоментував виключення боксу та важкої атлетики з Олімпійських ігор
Бокс та важку атлетику можуть виключити з Олімпіади-2024
Фото - gettyimages
#МОК

Джерело - 24tv.ua.

Бокс та важка атлетика перебувають під питанням участі на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Про це розповів голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

"Комітет стурбований цими двома видами спорту, тому що в цих федераціях існують серйозні проблеми з керуванням. Тому ми дуже уважно стежимо за ситуацією і ухвалимо рішення якнайшвидше на користь спортсменів.

Процес розподілу дисциплін вже проведено і завершився перед Іграми в Токіо. Було б надто складно відновлювати все це. Ми спілкуємося не лише з федерацією карате, а й з іншими міжнародними федераціями, які сподіваються на участь в Олімпіаді", – відзначив Бах.

Відзначимо, що змагання з боксу на Олімпійських іграх проводяться з 1904 року, а важка атлетика із 1896-го.

Раніше, МОК вніс зміни у програму Олімпіади-2024 з веслування.

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