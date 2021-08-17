WBC не став відбирати чемпіонський титул у Спенса

Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила рішення не відбирати чемпіонський титул в Ерола Спенса (27-0, 21 КО), який виступає в напівсередній вазі.

Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Я отримав лист від Спенса. Він подякував WBC за підтримку і збереження титулу. Легким виходом із ситуації було б дати можливість Пакьяо і згас боротися за титул або ввести проміжний титул, але ми не зробимо цього.

Звичайно, ми підтримуємо Спенса - ми отримали копії медичних документів, що підтверджують його травму. Коли Спенс повернеться в ринг, він буде боксувати в статусі чемпіона", - зазначив Сулейман.