WBC не став відбирати чемпіонський титул у Спенса

Джерело - Boxing Scene.
Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила рішення не відбирати чемпіонський титул в Ерола Спенса (27-0, 21 КО), який виступає в напівсередній вазі.
Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.
"Я отримав лист від Спенса. Він подякував WBC за підтримку і збереження титулу. Легким виходом із ситуації було б дати можливість Пакьяо і згас боротися за титул або ввести проміжний титул, але ми не зробимо цього.
Звичайно, ми підтримуємо Спенса - ми отримали копії медичних документів, що підтверджують його травму. Коли Спенс повернеться в ринг, він буде боксувати в статусі чемпіона", - зазначив Сулейман.
Американець, який володіє поясами WBC і IBF, повинен був провести їх захист в поєдинку проти філіппінця Менні Пакьяо. Бій був запланований на 21 серпня, але Спенс отримав травму ока і поєдинок скасували.