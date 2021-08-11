Бій Пакьяо - Спенс скасований

Американець отримав травму

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в восьми дивізіонах Менні Пакьяо (62-7-2, 39 КО) не проведе 21 серпня поєдинок проти володаря поясів WBC і IBF в напівсередній вазі Ерола Спенс (27-0-0, 21 KO).

Про це повідомляє Майк Коппінгер.

Вся річ у тому, що американець отримав травму. У нього розірвана сітківка лівого ока.

Відзначається, що Пакьяо вже знайшов собі заміну. Філіппінець вийде в ринг з Йорденісом Угасом (26-4, 12 КО).

Раніше повідомлялося, що Ломаченко завершує переговори щодо бою з Коммі.