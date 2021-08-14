Батько Ф'юрі: Вайлдер - сміття, але це сміття вміє битися

Батько Тайсона Ф'юрі Джон не приховує своєї антипатії до Деонтея Вайлдер, який має боксерську майстерність.

Про це заявив сам фахівець.

"Деонтей Вайлдер і раніше найнебезпечніший важкоатлет в світі. Ми повинні віддати йому належне. Я ненавиджу його як людину. Для мене він навіть не людина, а сміття, але це сміття має битися. І у нього є плюха.

Що мене турбує напередодні бою? Мені не подобається, що у Тайсона такий тривалий простій. Якби він залишався активним, то я б взагалі не парився. Мене напружують обставини, що склалися і ковід. Я реаліст. Розумію, що битися в Америці можна тільки лише тоді, коли ти готовий на 100%. Уайлдер залишається найнебезпечнішим супертяжем в світі. Потрібно все ж віддати йому належне", - зазначив Джон Ф'юрі.