 Батько Ф'юрі: Вайлдер - сміття, але це сміття вміє битися | Бокс | Champion.com.ua
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Батько Ф'юрі: Вайлдер - сміття, але це сміття вміє битися

Вчора 21:09 321 0
Джон Ф'юрі розповів, що його турбує перед третім боєм сина з Деонтеєм
Батько Ф'юрі: Вайлдер - сміття, але це сміття вміє битися
Фото Getty Images
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - BT Sport.

Батько Тайсона Ф'юрі Джон не приховує своєї антипатії до Деонтея Вайлдер, який має боксерську майстерність.

Про це заявив сам фахівець.

"Деонтей Вайлдер і раніше найнебезпечніший важкоатлет в світі. Ми повинні віддати йому належне. Я ненавиджу його як людину. Для мене він навіть не людина, а сміття, але це сміття має битися. І у нього є плюха.

Що мене турбує напередодні бою? Мені не подобається, що у Тайсона такий тривалий простій. Якби він залишався активним, то я б взагалі не парився. Мене напружують обставини, що склалися і ковід. Я реаліст. Розумію, що битися в Америці можна тільки лише тоді, коли ти готовий на 100%. Уайлдер залишається найнебезпечнішим супертяжем в світі. Потрібно все ж віддати йому належне", - зазначив Джон Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер боксували поки двічі - перший бій закінчився нічиєю, другий британець виграв технічним нокаутом.

Раніше Ф'юрі назвав бажану вагу на бій з Вайлдером. Їх третя зустріч повинна відбутися у Лас-Вегасі 9 жовтня.

Нагадаємо, Вайт готовий провести бій з Вайлдером замість Ф'юрі.

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