Вайт готовий провести бій з Вайлдером замість Ф'юрі

Боксер зголосився замінити свого співвітчизника

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Ділліан Вайт готовий провести поєдинок з Деонтеєм Вайлдером замість Тайсона Ф'юрі, який здав позитивний тест на коронавірус.

Про це заявив промоутер британського боксера Едді Гірн.

"Я розмовляв з Ділліаном Вайтом. Він повинен битися в кінці серпня, але готовий битися з Вайлдером 24 липня", - заявив Гірн.

Вайт довгий час домагався поєдинку з Вйалдером, коли той був чемпіоном, а Вайт знаходився в статусі обов'язкового претендента, але боксери навіть не перейшли до обговорення свого бою.

Напередодні Ф'юрі здав позитивний тест на коронавірус і поєдинок, який очікувався 24 липня, був скасований.