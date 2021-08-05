Джошуа: Знаю, що Усику допомагатиме батько Ломаченка

Джерело - sport.ua.
Боксер Ентоні Джошуа частину тренувального табору проведе без свого головного тренера Роба Маккракена, який разом зі збірною Великої Британії знаходиться в Токіо.
Про це розповів сам боксер.
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"Зараз це не проблема. У мене багато різних фахівців, які привносять щось нове. Знаю, що Усику допомагатиме батько Ломаченка.
Він, як і я, має цілий штаб нових людей з великими знаннями. Мені подобається мати велику команду. Звичайно, Роб дуже важливий, але він скоро повернеться, а робота триває", - сказав Джошуа.