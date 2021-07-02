Митрофанов: Не збираємося недооцінювати суперника

Джерело - Чемпіон.

У рамках відкритого тренування Чемпіон WBO Oriental у першій середній вазі Дмитро Митрофанов (10-0-1, 5 КО) продемонстрував свою фізичну форму за два тижні до захисту титулу.

17 липня Дмитро зустрінеться з Інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBF, Чемпіоном Нігерії, Рілліваном Бабатунде (13-0-0, 8 КО).

Під час заходу Дмитро виконав розминку, попрацював на лапах, провів бій з тінню, вправи з грушею, вправи зі скакалкою та м’ячами, попрацював на координаційних сходах та ін.

"Ми вивчаємо суперника, наразі переглядаємо разом з тренером відео його поєдинків. Бабатунде високий, дуже швидкий, маневрений, добре працює на ногах, чудово працює корпусом, захищається плечима. Відмітили також, що він пробиває з нестандартних положень. Та все покаже ринг. Ми готуємося серйозно і не збираємося недооцінювати суперника", - зазначив Дмитро під час брифінгу. "Дуже цікавий опонент. Я вже подивився поєдинків шість. Буде нелегко. Він з хорошим захистом, добре пересувається. Важко буде знайти час для удару. Він не статичний боксер - швидкий, пластичний, має добрий удар. Чекаємо на гарний бій. Мета у нас одна - титул чемпіона світу, титул абсолютного чемпіона світу", - відмітив тренер Дмитра Вадим Казанін.

Перший етап підготовки до бою проходив у рідному Чернігові, наразі Дмитро перебуває в Києві.

Нагадаємо, 17 липня в заміському комплексі Equides Сlub (с.Лісники, Київська обл.) відбудеться боксерське шоу компанії братів Кличків K2 Promotions, де Дмитро Митрофанов (10-0-1, 5 КО) вперше захищатиме титул WBO Oriental у першій середній вазі.

Не менш яскравим обіцяє бути андеркард. У ринг вийдуть непереможний Рудий лев з Одеси Василь Чеботар (8-0-0, 3 КО), Хасан (20-1-0, 10 КО) та Хусейн Байсангурови (18-1-0, 16 КО) та ін.