Ф'юрі: Не заплачу Вайлдеру навіть тисячу доларів, щоб він відмовився від бою

Боксер розповів про своє ставлення до Деонтея

Джерело - The Pug and Copp Boxing Show.

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) не збирався платити американцеві Деонтею Вайлдеру (42-1-1, 41 КО), щоб той дав дозвіл на проведення бою з Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам Ф'юрі.

"Я б не заплатив Вайлдеру 20 тисяч доларів і тим більше не заплатив би йому 20 мільйонів доларів. Я розплачуся з ним, перемігши його. Ось що я йому дам. Я пройду крізь нього. Я не зацікавлений в тому, щоб платити комусь якісь гроші. Вони повинні заслужити це. Тоді вони зможуть добре заробити. А до тих пір вони будуть отримувати від мене надерти дупу. Ні для кого не буде ніяких відступних Я не дам Вайлдеру мільйон доларів, щоб він відмовився від бою. Я не заплачу Деонтей навіть тисячу доларів, тому що краще дам цими величезними кулаками йому по обличчю", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, третій бій Ф'юрі - Вайлдер відбудеться 24 липня в Лас-Вегасі. Перший поєдинок між суперниками завершився внічию, а в другому Тайсон нокаутував американця.

Раніше, Вайлдер оцінив перспективи Усика у суперважкій вазі.