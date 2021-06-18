Вайлдер оцінив перспективи Усика у суперважкій вазі

Український боксер Олександр Усик може стати найкращим в суперважкій вазі.

Про це заявив колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер.

"Кожен бій небезпечний. Ти ніколи не знаєш, як для людини складеться двобій.

Чи може Усик стати грізною силою в суперважкій вазі? Все залежить тільки від нього. Його чекає те, що чекає. Кожен боксер становить небезпеку, поки не доведено протилежне", - сказав Вайлдер.