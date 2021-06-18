Вайлдер оцінив перспективи Усика у суперважкій вазі

Джерело - Sky Sports Boxing.
Український боксер Олександр Усик може стати найкращим в суперважкій вазі.
Про це заявив колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер.
"Кожен бій небезпечний. Ти ніколи не знаєш, як для людини складеться двобій.
Чи може Усик стати грізною силою в суперважкій вазі? Все залежить тільки від нього. Його чекає те, що чекає. Кожен боксер становить небезпеку, поки не доведено протилежне", - сказав Вайлдер.
Нагадаємо, в наступному поєдинку Усик битиметься з Джошуа. Бій повинен відбутися 25 вересня в Лондоні.
Раніше, Джойс дав прогноз на поєдинок Усика і Джошуа.