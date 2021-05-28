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Камбосос: Ломаченко не був справжнім у бою з Лопесом

Сьогодні 16:55 266 0
Камбосос висловився про можливий поєдинок з Лопесом
Камбосос: Ломаченко не був справжнім у бою з Лопесом
#Камбосос, #Лопес, #Ломаченко

Джерело - Fightnews.

Український боксер Василь Ломаченко у поєдинку з Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу не показав всього себе.

Про це заявив претендент на титул IBF у легкій вазі Джордж Камбосос.

"Лома не викинуть достатньої кількості ударів в перших шести раундах, у мене точно вийде краще. Ломаченко не виступав 400 днів, це не був справжній він в рингу, може десь наполовину. Лопесу точно повезло. Я побачив безліч прогалин в його тактиці.

Лопес - фальшивка, шахрай. Він - фальшива особистість, який має багато суперечностей. Два місяці тому він говорив про бій з Пакьяо, але той проведе поєдинок зі Спенсом. Наш же поєдинок справжній.

Мені плювати, що його батько говорить про мене, він ніколи не бився. Якщо є проблеми, мій батько може поговорити", - наводить зазначив Камбосос.

Нагадаємо, минулого року Ломаченко поступився Лопесу одноголосним рішенням суддів. 

Бій Камбосос - Лопес відбудеться 19 червня.

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