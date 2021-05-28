Камбосос: Ломаченко не був справжнім у бою з Лопесом

Камбосос висловився про можливий поєдинок з Лопесом

Джерело - Fightnews.

Український боксер Василь Ломаченко у поєдинку з Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу не показав всього себе.

Про це заявив претендент на титул IBF у легкій вазі Джордж Камбосос.

"Лома не викинуть достатньої кількості ударів в перших шести раундах, у мене точно вийде краще. Ломаченко не виступав 400 днів, це не був справжній він в рингу, може десь наполовину. Лопесу точно повезло. Я побачив безліч прогалин в його тактиці. Лопес - фальшивка, шахрай. Він - фальшива особистість, який має багато суперечностей. Два місяці тому він говорив про бій з Пакьяо, але той проведе поєдинок зі Спенсом. Наш же поєдинок справжній. Мені плювати, що його батько говорить про мене, він ніколи не бився. Якщо є проблеми, мій батько може поговорити", - наводить зазначив Камбосос.

Нагадаємо, минулого року Ломаченко поступився Лопесу одноголосним рішенням суддів.

Бій Камбосос - Лопес відбудеться 19 червня.