Гірн: Скільки Джошуа ще повинен захищати титули?

Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) прагне об'єднувати титули, а не захищати їх.

Про це розповів промоутер боксер Едді Гірн.

"Бій проти Усика - найбільш реальний варіант. Але Ентоні хоче об'єднувати титули. Він провів багато боїв в рамках обов'язкового захисту. Скільки ще він повинен робити це?".

Тільки те й робить, що захищає титули. А йому хочеться зібрати всі титули. Руки Ентоні зв'язані, оскільки він не хоче втрачати свої титули", - сказав Гірн.