Хей: У Джошуа хороші шанси виграти бій з Ф'юрі достроково

Ентоні Джошуа може достроково перемогти Тайсона Ф'юрі в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Про це заявив колишній чемпіон світу Девід Хей.

"Я думаю, що деякі люди дуже недооцінюють боксерські здібності Ентоні Джошуа. Вони забувають, що він золотий медаліст Олімпійських ігор. Мені подобається самовідданість Джошуа, і я думаю, що у нього є хороші шанси виграти достроково. Я думаю, що це великий бій, і я дійсно бачу, що Джошуа може виграти достроково", - сказав Хей.