Суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій з Вайлдером

Арбітражний суддя Даніель Вайнштейн зобов'язав чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) провести третій бій проти колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО).

Про це повідомив журналіст Марк Крігел.

Поєдинок повинен відбутися 15 вересня.

