Суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій з Вайлдером

Поєдинок з Джошуа під загрозою

Джерело - Чемпіон.

Арбітражний суддя Даніель Вайнштейн зобов'язав чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) провести третій бій проти колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО).

Про це повідомив журналіст Марк Крігел.

Поєдинок повинен відбутися 15 вересня.

Breaking: an arbitrator has ruled that @Tyson_Fury and @BronzeBomber must face each other in a rematch by September 15, 2021. MORE TK — Mark Kriegel (@MarkKriegel) May 17, 2021

У Ф'юрі і Вайлдера був підписаний контракт на два бої, але щодо реваншу виникли розбіжності.

Перший бій відбувся у 2018 році і завершився нічиєю, другий - у 2020-му, в ньому перемогу здобув Ф'юрі.

Нагадаємо, Джошуа і Ф'юрі отримають щонайменше по 100 млн доларів за перший бій.