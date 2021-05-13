Промоутер пояснив, чому Ф'юрі не підписав контракт на бій з Джошуа

Тайсона Ф'юрі не підписав контракт на бій із Ентоні Джошуа через відсутність фінансових гарантій.

Про це розповів промоутер боксера Френк Воррен.

"Все, що ми намагаємося зробити, - це переступити фінальну межу, але єдиний спосіб впоратися з цим - це дати Ф'юрі певні гарантії. Якщо він їх отримає, він підпише контракт, але зараз він чекає, поки юристи іншої сторони підтвердять те, що він хоче.

Це безумовно не буде 7 серпня, тому що саме тоді йдуть Олімпійські ігри, і це буде проблемою для телебачення. Я не думаю, що дата взагалі проблема, я вважаю, що всі згодні, що можна перенести бій на 14 серпня", - сподівається Воррен.