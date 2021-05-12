Джошуа відмовився битися з Усиком

Британський боксер Ентоні Джошуа не має наміру проводити обов'язковий захист титулу WBO у поєдинку проти українця Олександра Усика

Про це заявив менеджер українського боксера Егіс Клімас, слова якого передає журналіст Стів Кім.

Він вважає, що промоутерська компанія Джошуа Matchroom Boxing всіляко уникає обов'язкового захисту титулу WBO (Всесвітньої боксерської організації) проти Усика та взагалі не має наміру його проводити.

"Поспілкувався з Егісом Клімас. Він каже, що WBO дала йому зрозуміти, що Ентоні Джошуа ніколи не зустрінеться з Олександром Усиком. Я не знав, що Matchroom займається протекціоністським бізнесом. Усик є обов'язковим претендентом протягом двох років. Як і інші бійці дивізіону, він простоює через затягування переговорів щодо бою Ф'юрі - Джошуа. Очевидно, що Егіс Клімас і його боєць втомилися чекати. Він сказав, що це корумпована ситуація", - написав Кім.