Джошуа: Упевнений, що Ф'юрі хоче бути схожим на мене

Британець висловився про фізичний стан свого майбутнього суперника

Джерело - Deeney Talks.

До бою з володарем титулів WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі зараз тренується старанніше, ніж будь-коли.

Про це заявив Джошуа.

"Це психологічна війна, розумієте? Ф'юрі буде говорити, що літрами п'є пиво, що його не цікавить форма, але він дуже хоче мати рельєфний прес. Він тренується старанніше, ніж будь-коли. Ф'юрі каже, що у мене хороше тіло, що я тренуюся, оскільки хочу бути бодибілдером. Але Тайсон зробив би те ж саме, якби міг. Упевнений, що він хоче бути схожим на мене. Саме тому він так старанно тренується", - заявив Джошуа.

Нагадаємо, поєдинок Ф'юрі і Джошуа повинен відбутися цього літа. Боксери підписали контракт на бій, проте не домовилися про місце його проведення.

Раніше повідомлялося, що команда Джошуа відправила контракт на узгодження промоутерам Ф'юрі.