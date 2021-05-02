Команда Джошуа відправила контракт на узгодження промоутерам Ф'юрі

Британський промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен отримав контракт з боку команди Ентоні Джошуа на бій в Саудівській Аравії.

Про це заявив промоутер.

"Так, ми дещо отримали з іншого боку - контракт, який ми вивчаємо. Ця пропозиція, я б сказав, пропонований контракт, який ми вивчаємо

Очевидно, ми розглянемо його і, сподіваюся, зможемо узгодити умови. Це те, чого ми всі хочемо. Справа не в тому, щоб негативно все оцінювати. Ви можете відповісти на пропозицію, тільки коли у вас є ця пропозиція. Потрібно спробувати переступити через цей крок. Ми багато працюємо, все наполегливо працюють, щоб зробити це. Схрестимо пальці, що ми подолаємо межу", - зазначив Воррен.