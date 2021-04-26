Канело - перед боєм з Сондерсом: Лузери завжди шукають виправдання

Чемпіон WBA і WBC Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) готовий до поєдинку з володарем титулу WBO в суперсередній вазі Біллі Джо Сондерсом (30-0, 14 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Лузери завжди шукають виправдання і завжди випереджають час. Коли я борюся, я готовий до будь-якого стилю.

Я розумію, що це буде важкий бій - Сондерс лівша, у нього є особливий стиль. Але все це - питання терпіння. Є бійці, з якими ви повинні бути терплячими.

Коли я програв Флойду Мейвезеру в 2013 році, у мене не було такого досвіду. Зараз у мене є досвід бути терплячим, бачити потрібний момент, виграючи раунд за раундом, що не зневірившись і не бажаючи нокаутувати. Я думаю, що зараз все буде по-іншому", - зазначив Альварес.