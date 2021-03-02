Гірн: Канело буде дуже складно у бою проти Сондерса

Джерело - Boxing Scene.
Майбутній поєдинок з Біллі Джо Сондерсом для Сауля Альвареса буде складним.
Про це заявив промоутер Едді Гірн.
"Коли я спостерігав бій Канело з Йилдириму, я думав про поєдинок проти Сондерса, про рухах Біллі.
У Канело відмінна робота ніг, але Сондерс буде кружляти по рингу. Я думаю, що Альваресу потрібно буде багато часу, щоб дістатися до нього. Для Канело - це найскладніший бій у дивізіоні, більш важкий, ніж проти Калеба Планта", - сказав Гірн.
Бій Альварес - Сондерс запланований на 8 травня 2021 року. На кону поєдинку будуть титули WBA, WBC і WBO в суперсередній вазі.
Нагадаємо, Гірн хоче побачити повернення Вайлдера та Руїса.