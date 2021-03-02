Гірн: Канело буде дуже складно у бою проти Сондерса

Майбутній поєдинок з Біллі Джо Сондерсом для Сауля Альвареса буде складним.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Коли я спостерігав бій Канело з Йилдириму, я думав про поєдинок проти Сондерса, про рухах Біллі.

У Канело відмінна робота ніг, але Сондерс буде кружляти по рингу. Я думаю, що Альваресу потрібно буде багато часу, щоб дістатися до нього. Для Канело - це найскладніший бій у дивізіоні, більш важкий, ніж проти Калеба Планта", - сказав Гірн.