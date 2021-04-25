 Джойс: Хочу нокаутувати Усика і помститися за поразку | Бокс | Champion.com.ua
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Джойс: Хочу нокаутувати Усика і помститися за поразку

Сьогодні 12:58 338 0
Усик переміг Джойса в поєдинку WSB у 2013 році
Джойс: Хочу нокаутувати Усика і помститися за поразку
#Усик, #Джойс

Джерело - Behind The Gloves.

Британський супертяж Джо Джойс (12-0, 11 КО) хоче помститися українцю Олександру Усику (18-0, 13 КО).

Про це він заявив порталу Behind The Gloves.

"Я подивився на ваги Усика, і він набрав близько кілограма. Усик намагається збільшити свою вагу. Подивимося, як він буде працювати з цим - адже зазвичай він дуже швидкий на рингу. Ми обидва поважаємо один одного. Так що у нас знову буде приголомшливий поєдинок", - заявив боксер.

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"Подивимося, яким стане він, яким стану я. Я хочу заявити про себе. Я хочу нокаутувати його і помститися. Поразка в поєдинку з Усиком зіпсувала мій рекорд у WSB, це зачіпає мене. Це моя єдина поразка там. Він забрав у мене нуль в результатах WSB. Я хочу взяти реванш", - сказав Джойс.

Раніше промоутер оцінив шанси Усика проти Ф'юрі.

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