Промоутер оцінив шанси Усика проти Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик може здолати чемпіоном світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Для того, щоб звалити здорову машину, досить одного удару по підборіддю. Завдання боксера влучити в нього. Чи реально це? Звісно. Що тут такого. Майк Тайсон 179 см зріст, в кращі роки 100 кг ледве набирав, але якось потрапляв підстрибом. Перемога Усика можлива. Проте їхній поєдинок поки не особливо ймовірний", - сказав Красюк.