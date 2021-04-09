Для українського суперважковаговика Володимира Кличка переломним моментом у кар'єрі була поразка у 2003 році.

Про це заявив сам легендарний боксер.

"Я зрозумів, що я великий боксер, коли програв. Я програв два бої протягом 12 місяців. Я зазнав поразки в статусі чемпіона і втратив свій титул у 2003 році, а через рік повинен був повернути цей пояс. Поєдинок відбувся в Mandalay Bay в Лас-Вегасі, і я був готовий перемагати, але зазнав невдачі. Я програв, і всі експерти практично списали мене з рахунків. Я добре почав, однак програв бій.

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Всі експерти списали мене з рахунків, включаючи Роя Джонса. Це була трансляція HBO, яку я переглядав для мотивації перед кожним наступним боєм після цього. Вони говорили про бійця, у якого ніяка щелепа і немає витривалості. Вони не знали, що обговорюють найбільш домінуючого суперважковаговика.

Думаю, загалом я домінував 12 років. У суперважкій вазі поки більше не було такого бійця, але в певний момент це може змінитися, адже іноді рекорди б'ють. Але тоді вони не знали. Вони списали найбільш домінуючу силу в дивізіоні, і мені це подобається. Тому я зрозумів, що буду дійсно сильним, коли зазнав невдачі", - сказав Володимир Кличко.