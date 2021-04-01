Повєткін ще не прийняв рішення про завершення кар'єри

Джерело - Sky Sports.
41-річний суперваговик Олександр Повєткін після поразки від Діліанна Вайта не прийняв рішення щодо свого майбутнього у боксі.
Про це заявив менеджер боксера Олександр Рябінський.
"Саша, звичайно, дуже засмучений поразкою. Але в боксі завжди потрібно бути готовим до різних ситуацій. Мені здається, йому вже нічого доводити не потрібно.
Зараз найкращий час для завершення кар'єри. У нього за підсумками двох боїв нічия 1:1 з одним із кращих супертяжів. Чекаємо його рішення", - сказав Рябінський.
Протягом кар'єри Повєткін зазнав три поразки - від Володимира Кличка, Ентоні Джошуа і Ділліана Вайта.
Раніше, промоутер Повєткіна порадив боксеру завершити кар'єру.