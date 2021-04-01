Промоутер Повєткіна порадив боксеру завершити кар'єру

Російський боксер Олександр Повєткін після поразки від британця Ділліана Вайта варто подумати про завершення кар'єри.

Про це заявив менеджер боксера Дмитро Іванов.

"Крім Саші ніхто не може прийняти рішення про завершення кар'єри. Я думаю, що вік вже підходить. Хоча в ЗМІ говорять і сам Уайт заявляв про можливість третього бою, але зараз дуже рано про це говорити. На його місці я б повісив рукавички на цвях, але я - на своєму місці, а він - на своєму.

Я буду проти того, щоб Саша продовжував кар'єру. Але рішення за ним, адже він керує своєю долею. У нього сім'я, діти. Потрібно подумати про майбутнє", - зазначив Іванов.